Какие ьеретории были иследованы испанцами,французами,англичанами,русскими?В как??х названиях отражены их имена.
География
Какие ьеретории были иследованы испанцами,французами,англичанами,русскими?В как??х названиях отражены их имена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гудзонов залив, пролив Дрейка. А дальше я не знаю.
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