Кот Леопольд поймал 27 рыбок 2/9 всех рыб он подарил лисе сколько рыбок у него осталось ?

Математика

Кот Леопольд поймал 27 рыбок 2/9 всех рыб он подарил лисе сколько рыбок у него осталось ?

Автор: Гость