Кот Леопольд поймал 27 рыбок 2/9 всех рыб он подарил лисе сколько рыбок у него осталось ?

Математика
Кот Леопольд поймал 27 рыбок 2/9 всех рыб он подарил лисе сколько рыбок у него осталось ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:9*2=6(рыб.)-отдал лисе 2)27-6=21(рыб.)-осталось у кота
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