Как решить задачу?Два автобуса выехали из одного пункта в разных направлениях.Скорость 1 автобуса 55км\чБСкорость 2 автобуса 50км\ч.Через 5 часов они встретились.Какого всё расстояние?
Математика
Как решить задачу?Два автобуса выехали из одного пункта в разных направлениях.Скорость 1 автобуса 55км\чБСкорость 2 автобуса 50км\ч.Через 5 часов они встретились.Какого всё расстояние?
Ответ(ы):
Гость:
55*5=275км-проехал первый поезд до встречи 50*5=250км-проехал второй поезд до встречи 275+250=525км Ответ 525км
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