Как решить задачу?Два автобуса выехали из одного пункта в разных направлениях.Скорость 1 автобуса 55км\чБСкорость 2 автобуса 50км\ч.Через 5 часов они встретились.Какого всё расстояние?

Математика

Как решить задачу?Два автобуса выехали из одного пункта в разных направлениях.Скорость 1 автобуса 55км\чБСкорость 2 автобуса 50км\ч.Через 5 часов они встретились.Какого всё расстояние?

Автор: Гость