Помогите пожалуйста надо срочно!!!! Задайте общие вопросы. Дайте краткий ответ. !!!!!!

Английский язык
Помогите пожалуйста надо срочно!!!! Задайте общие вопросы. Дайте краткий ответ. !!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Was Sam in England last week? - Yes, he was. Did Sam тыры пыры) -  Yes, he went Wil Sam ..... - yes he go (вроде) Does Sam ... - Yes he wants are .... - YEs there are (вроде)
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