Помогите пожалуйста надо срочно!!!! Задайте общие вопросы. Дайте краткий ответ. !!!!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста надо срочно!!!! Задайте общие вопросы. Дайте краткий ответ. !!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Was Sam in England last week? - Yes, he was. Did Sam тыры пыры) - Yes, he went Wil Sam ..... - yes he go (вроде) Does Sam ... - Yes he wants are .... - YEs there are (вроде)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫ...