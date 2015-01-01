Вычислите: /-модуль /-14,12/-/-6,28/ Пожалуйста добавьте больше объяснений )

Математика
Вычислите: /-модуль /-14,12/-/-6,28/ Пожалуйста добавьте больше объяснений )
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