Present perfect 2 утвердительных 2 отрецательных и 2 вопросительных предложения. По??алуйста напишите! Прошу

Английский язык
Present perfect 2 утвердительных 2 отрецательных и 2 вопросительных предложения. По??алуйста напишите! Прошу
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