На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся пр?? полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? Удельная теплота сгорания спирта 27 МДж/кг. P.S Помогите пожалуйста решить, еле понима...

Физика
На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся пр?? полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? Удельная теплота сгорания спирта 27 МДж/кг. P.S Помогите пожалуйста решить, еле понимаю. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спирт какой? Этиловый? Если да, то: Q(спирта) =0,01*25*10^6=250000 Дж = 250 КДж Q=C*m*t t=Q/Cm=250/4,2*3=19,84 Ответ: 19,84 градуса 25*10^6 - удельная теплота сгорания спирта
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