На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся пр?? полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? Удельная теплота сгорания спирта 27 МДж/кг. P.S Помогите пожалуйста решить, еле понима...

Физика

На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся пр?? полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? Удельная теплота сгорания спирта 27 МДж/кг. P.S Помогите пожалуйста решить, еле понимаю. Заранее спасибо)

Автор: Гость