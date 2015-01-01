Сколько различных целых чисел можно составить из цифр записи числа 2015, если кажду?? цифру можно использовать не более одного раза

Математика
Сколько различных целых чисел можно составить из цифр записи числа 2015, если кажду?? цифру можно использовать не более одного раза
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2,1,5,21,25,12,52,15,51 так можно? если да то еще можно написать
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