Как решить задачу?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1+1=2ч 2×48=96км проехал товарный за 2часа 1×82=82 км проехал скорый за 1 час 96-82=14 км расстояние между поездами через 1 час 3×48=144км товарный за 3 часа 3-1=2ч 2×82=164 км проехал скорый 164-144=20км через 3 часа после выхода товарного 5+1=6ч 6×48=288км товарный через 5 ч после скорого 5×82=410 км скорый через 5ч 410-288=122 расстояние через 5ч после выхода скорого