Как решить задачу В ящике было 28кг бананов, а в пакете 3кг апельсинов. Привезли 3 ящ??ка бананов и 27 пакетов апельсинов. Чего превезли больше-бананов или апельсинов? На сколько?

Математика

Как решить задачу В ящике было 28кг бананов, а в пакете 3кг апельсинов. Привезли 3 ящ??ка бананов и 27 пакетов апельсинов. Чего превезли больше-бананов или апельсинов? На сколько?

Автор: Гость