Как решить задачу В ящике было 28кг бананов, а в пакете 3кг апельсинов. Привезли 3 ящ??ка бананов и 27 пакетов апельсинов. Чего превезли больше-бананов или апельсинов? На сколько?
Математика
Как решить задачу В ящике было 28кг бананов, а в пакете 3кг апельсинов. Привезли 3 ящ??ка бананов и 27 пакетов апельсинов. Чего превезли больше-бананов или апельсинов? На сколько?
Ответ(ы):
Гость:
И так 28кг*3ящ.=84 кг бананов 3 кг*27 пак.=81 кг апельсинов 84-81=3 кг бананов больше на 3 кг
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