Ответьте на вопросы: 1. Размеры площадки в волейболе. 2. Вес волейбольного мяча. 3. Количество игроков на площадке во время игры. 4. Амплуа игроков в современном волейболе.

Гость: Гость:

1. Игровое волейбольное поле состоит из игровой площадки и свободной зоны. Игровая площадка- это прямоугольник размером 18х19 метров, его окружает свободная зона- шириной 3 метра. 2. Вес мяча- 260-280 г. 3. В классическом волейболе одновременно на площадке во время игры могут находиться по шесть игроков от каждой команды. 4. Либеро- чистый защитник. Как правило, принимает около 90 % всех мячей. Разводящий- мозг команды. Его задача- организовать атаку и защиту при нападении соперника. Нападающие. Подразделяются на игроков первого темпа и второго темпа. Игроки, играющие только в линии нападения. Основная задача- заблокировать нападение соперника.