Как решить задачу за 3 часа работы один экскаватор вынул 555 квадратных метров земл?? Сколько кубических метров земли вынет второй Аватар за 4 часа если в час он вынимает на 15 квадратных метров больше чем 1 номер 519
Математика
Как решить задачу за 3 часа работы один экскаватор вынул 555 квадратных метров земл?? Сколько кубических метров земли вынет второй Аватар за 4 часа если в час он вынимает на 15 квадратных метров больше чем 1 номер 519
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за один час работы вынимает 555:3=185 м^3 земли; Второй за час вынимает 185+15=200м^3 земли; Второй за 4 часа вынет 200*4=800 м^3 земли; ответ: 800
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