Как решить задачу за 3 часа работы один экскаватор вынул 555 квадратных метров земл?? Сколько кубических метров земли вынет второй Аватар за 4 часа если в час он вынимает на 15 квадратных метров больше чем 1 номер 519

Математика

Как решить задачу за 3 часа работы один экскаватор вынул 555 квадратных метров земл?? Сколько кубических метров земли вынет второй Аватар за 4 часа если в час он вынимает на 15 квадратных метров больше чем 1 номер 519

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