Обьясните в чем сходство и в чем различие лексического значения слов омонимов возражать противоречить протествовать перечить оспаривать.

Русский язык
Обьясните в чем сходство и в чем различие лексического значения слов омонимов возражать противоречить протествовать перечить оспаривать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возражать - выказывать противоположную точку зрения Проворечить - делай/говорить вопреки чему-то Протестовать - выражать несогласие Перечить - делать не так, как указали Оспаривать - соперничать, добиваться чего-то
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