Обьясните в чем сходство и в чем различие лексического значения слов омонимов возражать противоречить протествовать перечить оспаривать.

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Обьясните в чем сходство и в чем различие лексического значения слов омонимов возражать противоречить протествовать перечить оспаривать.

Автор: Гость