Замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры окрасились в розовый нежный цвет утре??ней зари. Ясное, сверкающее утро. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами. В воздухе стоял прозрачный мо...
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Замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры окрасились в розовый нежный цвет утре??ней зари. Ясное, сверкающее утро. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывающий при дыхании горло. Выпишите сначала словосочетания с теми определениями,что образованы от существительных,затем с теми,что образованы от глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оконных (окно)стеклах,ледяные(лёд)узоры,розовый(роза)нежный(нежность)цвет,утренней(утро) зари,ясное(ясность)утро,ровными(ровность)пеленами,прозрачный(прозрачность)морозный(мороз)блеск.Замерзшие(замерзать)на стеклах,сверкающее(сверкать) утро,нападавший(нападал) снег,изборожденный(бороздить) полозьями,захватывающий(захватить)блеск,
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