Замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры окрасились в розовый нежный цвет утре??ней зари. Ясное, сверкающее утро. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами. В воздухе стоял прозрачный мо...

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Замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры окрасились в розовый нежный цвет утре??ней зари. Ясное, сверкающее утро. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывающий при дыхании горло. Выпишите сначала словосочетания с теми определениями,что образованы от существительных,затем с теми,что образованы от глаголов.

Автор: Гость