49+(-23); 56+(-63); (-15)+(-40); (-66)+(-28)
Математика
49+(-23); 56+(-63); (-15)+(-40); (-66)+(-28)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49+(-23)=49-23=26 --------------- 56+(-63)=56-63=-(63-56)=-7 ------------------- (-15)+(-40)=-(15+40)=-55 ----------------- (-66)+(-28)=-(66+28)=-94
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