К 500 г 5 % раствора ортофосфорной кислоты добавили 12,4 г оестда фосфора (V) определите массовую долю вещества в полученном растворе

Химия

К 500 г 5 % раствора ортофосфорной кислоты добавили 12,4 г оестда фосфора (V) определите массовую долю вещества в полученном растворе

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