К 500 г 5 % раствора ортофосфорной кислоты добавили 12,4 г оестда фосфора (V) определите массовую долю вещества в полученном растворе
Химия
К 500 г 5 % раствора ортофосфорной кислоты добавили 12,4 г оестда фосфора (V) определите массовую долю вещества в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=500g W=17% m2=50 W(В утвор розч)=? m(розч)=500*17%=85 g m=500+50=550 W=85/550=0.154=15%
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