Каая масса кислорода потребуется для сжигания 35 грамм бария
Химия
Каая масса кислорода потребуется для сжигания 35 грамм бария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 г. Х г 2Ва. + О2-> 2ВаО n=2моль. n=1моль М=137г/моль. М=32 г/моль m=274г m=32г 35 г Ва. - Х г О2 274 г Ва. - 32 г О2 m(O2)= 35*32 /274 = 3,7 г
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