Помогите с историей. кто в 8 классе. Какие общественные конфликты породила модернизация в Германии, насколько успешно из удавалось решать?

История
Помогите с историей. кто в 8 классе. Какие общественные конфликты породила модернизация в Германии, насколько успешно из удавалось решать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существенный отрицательный контраст между высшими и низшими слоями населения. Решить их было почти не возможно. Все зависит от правительства.
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