Напиши глаголы в форме будущего сложного времени: Соединяю, выбираешь, считает, сажаешь, жду, отдыхает, поет, объясняете, несете, плетешь. Составте три предложения с глаголами в будущем сложном времени.

Русский язык

Напиши глаголы в форме будущего сложного времени: Соединяю, выбираешь, считает, сажаешь, жду, отдыхает, поет, объясняете, несете, плетешь. Составте три предложения с глаголами в будущем сложном времени.

Автор: Гость