Напиши глаголы в форме будущего сложного времени: Соединяю, выбираешь, считает, сажаешь, жду, отдыхает, поет, объясняете, несете, плетешь. Составте три предложения с глаголами в будущем сложном времени.
Русский язык
Напиши глаголы в форме будущего сложного времени: Соединяю, выбираешь, считает, сажаешь, жду, отдыхает, поет, объясняете, несете, плетешь. Составте три предложения с глаголами в будущем сложном времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединять,выбирать,считать,сажать,ждать,отдыхать,петь,объяснять,нести,плести. Я научусь считать правильно.В следующем году мы будем сажать помидоры.Завтра будем отдыхать.
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