Помогите пожалуйста! Очень срочно! Все номера. С 1 по 5Математика 6 класс!!! Помогите! С меня 10 б.

Математика
Помогите пожалуйста! Очень срочно! Все номера. С 1 по 5Математика 6 класс!!! Помогите! С меня 10 б.
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Гость:
Надеюсь все видно все примеры
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