Политики Европы в 20-70-х гг. Составьте перечень самых известных политических деяте??ей указанного периода.

Гость: Гость:

В эпоху правления Петра Первого, его дочери Елизаветы и племянницы Анны Иоанновны, а также Екатерины Второй и ее сына Павла Первого в государстве появилось немало выдающихся персон. Все эти политические деятели России внесли свою лепту в развитие своей страны. Первым в списке самых значимых лиц, пожалуй, должно быть имя Александра Васильевича Суворова. Будучи одним из крупнейших полководцев страны, он не проиграл ни одного сражения. Князь Дмитрий Голицын (1734–1803), известный дипломат и ученый, отстаивал интересы России во Франции и Голландии. Он водил дружбу с французскими просветителями, например с Вольтером. Ни для кого не секрет, что Екатерина Великая пришла к власти в результате дворцового переворота. Одним из его организаторов был сподвижник будущей императрицы - Алексей Орлов (1737–1807). Кроме него в период царствования этой царицы были и другие политические деятели России, которые стали таковыми, благодаря благосклонности властительницы государства. Их имена: Григорий Потёмкин, Сергей Салтыков, Михаил Милорадович, Григорий Орлов, Александр Ермолов, Александр Ланской, Иван Римский-Корсаков, Петр Заводовский и др. Сложно перечислить всех фаворитов Екатерины Второй, однако практически каждый из них имел какое-то влияние на политику страны в определенный период времени. В период правления вышеупомянутой царицы одним из наиболее просвещенных умов того времени был Александр Николаевич Радищев (1749–1802). Прогрессивным и революционным мышлением он опережал свое время, выступая за упразднение крепостного права в стране. Последователями его идей были: русский революционер Николай Огарев (1813–1877), поэт и публицист, а также его ближайший друг Герцен и Михаил Бакунин (1814–1876) - теоретик анархизма, который был участником французской, немецкой и чешской революций 1848–1849 гг. Их “оппонентом” можно назвать Алексея Аракчеева (1769–1834) - всесильного временщика царя Александра I. В списке выдающихся политических деятелей 19-го века нельзя не назвать Сергея Витте (1849–1915). Его вклад в развитие государства не сравнить ни с чем. Можно сказать, что благодаря его новаторским идеям страна сделала большой скачок вперед.