в каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных а)поставить чашку б) поставить стрелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо

Русский язык

в каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных а)поставить чашку б) поставить стрелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо

Автор: Гость