в каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных а)поставить чашку б) поставить стрелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо

Русский язык
в каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных а)поставить чашку б) поставить стрелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставить стрелку имеет переносное значение
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