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Номер 3 весь 4 весь 5ненадо
Математика
Номер 3 весь 4 весь 5ненадо
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Гость:
1)25,09 2) 1,6 3)39,298 1) 0,109 2)0,12 3)1,101
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