Эссе Чтобы я хотела рассказать инопланетяном о своей планете. Помогите пожалуйс??а!!!!!!!

Окружающий мир
Эссе Чтобы я хотела рассказать инопланетяном о своей планете. Помогите пожалуйс??а!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что она очень большая.На ней есть красивые старые и молодые леса . Много рек из них пьют воду разные животные и конечно живут маленькие и большие животные.А еще на земле есть садики и школы.Вних учатся дети
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