интелект карта по истории во второй половаине 20века

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«холодная война» нанесла огромный вред всему мировому сообществу. Итоги войны можно оценить как двойственные: С одной стороны, все воюющие державы принесли огромные жертвы воимя, так сказать, победы, заключающейся в подавлении агрессоров, коими в разное время являлись разные страны, но неизменно с подачи либо коммунистов (СССР) , либо капиталистов (США) . С другой стороны, «холодная война» преподнесла миру очень важные и нужные, прежде всего общечеловеческие, уроки, без которых дальнейшая жизнь на Земле оказалась бы очень непродолжительной (осознание реальной угрозы ядерного оружия, ограниченность природных запасов, новые взгляды на человека и его права и обязанности) . По сути, конкретных причин для борьбы не было, - война стала результатом накопленных недомолвок, недопониманий и уколов друг в друга со стороны воевавших государств. Думается, что самым адекватным правителем был Д. Кеннеди, всеми силами старавшийся не допустить открытой ядерной войны, несмотря на явно вызывающую политику Хрущева. Окончание «холодной войны» положило конец угрозе всему человечеству. Впервые за всю историю ХХ столетия могущественные державы более не готовились к нападению друг на друга. Произошла переоценка отношений, в обстановке взаимного доверия сокращались и даже частично уничтожались военные запасы, что являлось несомненным прогрессом. Однако на планете сохраняются горячие точки, которые угрожают региональной и международной стабильности.