Напишите портрет! прошуууууууу

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Напишите портрет! прошуууууууу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарь, султан, и т.д.
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