Произвести звуко буквенный разбор слова ночь
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Произвести звуко буквенный разбор слова ночь
Ответ(ы) на вопрос:
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Ночь [н о ч'] - 4 буквы, 3 звука н [н] - согласный, сонорный, твердый, парный [н-н']. о [о] - гласный, ударный. ч [ч'] - согласный, глухой, непарный, мягкий, непарный. ь [-].
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