Нам задали фонетко вопрос такой Подчеркни слова в каторых гласные обозначают оди?? звук
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Нам задали фонетко вопрос такой Подчеркни слова в каторых гласные обозначают оди?? звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание само скинь пожалуйста
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