Возвести в степень произведение: 1)(а²b⁻¹)⁴ 2)(3a³)⁻⁴

Гость: Гость:

Чтобы возвести степень в степень, необходимо данные степени перемножить, и записать как итоговую степень числа. Переменная в отрицательной степени есть дробь, с данной переменной в знаменателе, но уже в положительной степени. Согласно этим правилам, первый пример решается так: Второй пример: