Возвести в степень произведение: 1)(а²b⁻¹)⁴ 2)(3a³)⁻⁴

Алгебра
Возвести в степень произведение: 1)(а²b⁻¹)⁴ 2)(3a³)⁻⁴
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы возвести степень в степень, необходимо данные степени перемножить, и записать как итоговую степень числа. Переменная в отрицательной степени есть дробь, с данной переменной в знаменателе, но уже в положительной степени. Согласно этим правилам, первый пример решается так: Второй пример:
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