Найдете значения выражения:|-4,2|+3;|7/12|-|5/12|;|5/9|×|3/5|
Математика
Найдете значения выражения:|-4,2|+3;|7/12|-|5/12|;|5/9|×|3/5|
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1) -1.2 2)6 3) 1.3..............
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