Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?

Математика

Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?

Автор: Гость