Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?
Математика
Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?
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Гость:
Многооо,Карл 2 гр уже есть
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Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?
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