Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!!!! №1 с 44 англ 5 класс. учебник starlight5класс SB
Английский язык
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!!!! №1 с 44 англ 5 класс. учебник starlight5класс SB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) get up 2) take a shower 3) have a breakfast 4) go to school 5) go for lessons 6)go in for sport 7) have a dinner 8) doing my homework 9) walking with the dog 10) watch a DVD 11) clean my teeth 12) go to bed
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трое жителей острова рыцарей и лжецов разговаривали между собой. Путешественник ??просил у А: "Вы рыцарь или лжец?". Тот пробурчал что-то непонятно...
Химия
К 500 г 5 % раствора ортофосфорной кислоты добавили 12,4 г оестда фосфора (V) определите массовую долю вещества в полученном растворе
Математика
Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51 гривну.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?