На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнк??. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котёнок сколько стоит попугай? ( можно ли решить это уровн...

Математика
На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнк??. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котёнок сколько стоит попугай? ( можно ли решить это уровнение 5 класс есле можно то решите а если нельзя то простым способом )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть котенок стоит х тг, то щенок будет стоить 3х тг, а попугай- 6х. так как попугаев 2,то 6х·2=12х тг . составим уравнение: х+3х+12х=19200 16х=19200 х=1200 (тг стоит котенок) 1200·3=3600 (тг стоит щенок) 1200·6=7200(тг стоит попугай)
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