На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнк??. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котёнок сколько стоит попугай? ( можно ли решить это уровн...

Математика

На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнк??. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котёнок сколько стоит попугай? ( можно ли решить это уровнение 5 класс есле можно то решите а если нельзя то простым способом )

Автор: Гость