Просклонят лицами по личным оканчанием типо 1,2,2,3.

Қазақ тiлi
Просклонят лицами по личным оканчанием типо 1,2,2,3.
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Автор: Гость
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Гость:
1 менім 2 сенің с.т сіздің 3 оның вот так
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