у мальчика в корзине некоторое количество морковок.о может их раздать поровну 4 или 6 или 8 кроликам. какое наименьшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?

Математика

у мальчика в корзине некоторое количество морковок.о может их раздать поровну 4 или 6 или 8 кроликам. какое наименьшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?

Автор: Гость