у мальчика в корзине некоторое количество морковок.о может их раздать поровну 4 или 6 или 8 кроликам. какое наименьшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?
Математика
у мальчика в корзине некоторое количество морковок.о может их раздать поровну 4 или 6 или 8 кроликам. какое наименьшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 тк 24/4=6 24/6=4 24/8=3
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