Как сделать домашнюю работу по математике по учебнику за 5 класс номер 218 под буквой б номер 237 219b авторы Никольский Потапов Решетников Шевкин

Гость: Гость:

1) открываешь учебник за 5 класс на номере 218 2)читаешь внимательно задачу, понимаешь что от тебя требуется 3)используя методику конспектов или теорию учебника на черновике решаешь задачу 4)переписываешь в чистую тетрадь. 5) переходишь к выполнению задания 237 6)повторяешь пункты 2-4 7) переходишь к выполнению задания 219 8)повторяешь пункты 2-4