Как сделать домашнюю работу по математике по учебнику за 5 класс номер 218 под буквой б номер 237 219b авторы Никольский Потапов Решетников Шевкин
Математика
Как сделать домашнюю работу по математике по учебнику за 5 класс номер 218 под буквой б номер 237 219b авторы Никольский Потапов Решетников Шевкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) открываешь учебник за 5 класс на номере 218 2)читаешь внимательно задачу, понимаешь что от тебя требуется 3)используя методику конспектов или теорию учебника на черновике решаешь задачу 4)переписываешь в чистую тетрадь. 5) переходишь к выполнению задания 237 6)повторяешь пункты 2-4 7) переходишь к выполнению задания 219 8)повторяешь пункты 2-4
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