Как сделать машину времени своими руками из бумаги маленькую
Математика
Как сделать машину времени своими руками из бумаги маленькую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам понадобятся: 1)фантазия 2)возможно ножницы 3)возможно клей 4) ну и сама бумага ну и всё.Дальше за тебя все сделают фантазия и руки.Все придумают по-разному. Ну,а дальше можешь вырезать разные детали и склеивать между собой.А можно не вырезая и не склеивая придумать.
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