Чем похожи и чем различаются фигуры

Математика
Чем похожи и чем различаются фигуры
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Автор: Гость
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Гость:
Lolka ya neznayu voopahe hz
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