Если не видно не нужно отмечать как нарушение! Просто в коментах напишите какой номер не пончюятен....
Математика
Если не видно не нужно отмечать как нарушение! Просто в коментах напишите какой номер не пончюятен....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х (7 в квадрате+15 в квадрате -7х17)= 3 х (49+225-119)=3х155=465
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