Напиши синонимы к данным словасочетаниям слов (одним словом) используя наречия с ??уффиксами о е отвечающие на вопросы как?: Приблизительный ответ-???????????? Необдуманные поступки-???????????? Решение приняли все, как один- о...

Русский язык
Напиши синонимы к данным словасочетаниям слов (одним словом) используя наречия с ??уффиксами о е отвечающие на вопросы как?: Приблизительный ответ-???????????? Необдуманные поступки-???????????? Решение приняли все, как один- одновременно Преднамеренные действия-?????????? Не скрывая , не таясь-??????????????? Высказывания чистосердечно-??????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Приблизительно 2. Необдуманно 3. Предамеренно 4. Открыто 5. Чистосердечно
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