Номер 131 Очень срочно!!!
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Номер 131 Очень срочно!!!
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Сущ Прил Глагол какой?какая?какие? бежать кто?что спортивный смотреть магазинм звонкоголосый прочитать соловей красивый подходить календарь душистая стоять земляника цветная капуста веселый газета костер котенок Самостоятельный части речи-нареч, вопрос где. как?
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