Номер 131 Очень срочно!!!

Русский язык
Номер 131 Очень срочно!!!
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Сущ                                  Прил                                           Глагол                                         какой?какая?какие?                    бежать кто?что                              спортивный                                смотреть магазинм                           звонкоголосый                            прочитать соловей                                 красивый                                подходить календарь                             душистая                               стоять земляника                              цветная капуста                                    веселый газета костер котенок                     Самостоятельный части речи-нареч, вопрос где. как?
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