На кустике Айша сорвала 15 цветков и 9 цветков сорвала Алия. На сколько больше цветов Алии ,чем Айши?

Математика

На кустике Айша сорвала 15 цветков и 9 цветков сорвала Алия. На сколько больше цветов Алии ,чем Айши?

Автор: Гость