На кустике Айша сорвала 15 цветков и 9 цветков сорвала Алия. На сколько больше цветов Алии ,чем Айши?
Математика
На кустике Айша сорвала 15 цветков и 9 цветков сорвала Алия. На сколько больше цветов Алии ,чем Айши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-9=6(цв) Ответ: На 6 цветков больше сорвала Айша, чем Алия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пользуясь определением степени, представьте в виде произведения степень: 1) 11'6 2) 0,1'4 3) (-1/6)'2 4) (5с)'3 5) (-3,6)'7 6) (a+b)'5.
Математика
Русский язык