, Как вы объясните словосочетание стоячая вода

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, Как вы объясните словосочетание стоячая вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действие без движения
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