Что я знаю о сложном предложениях ставить предложения
Русский язык
Что я знаю о сложном предложениях ставить предложения
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Гость:
1)в сложных предложениях 2 или больше подлежащих и сказуемых
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