Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша Аюби жало молоко сказала тетя Груня Объясн??те написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложение с одним из этих слов в другом значении Запишите его

Русский язык
Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша Аюби жало молоко сказала тетя Груня Объясн??те написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложение с одним из этих слов в другом значении Запишите его
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы, убежало. Спортсмен убежал вперёд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Корень слова картошка
Ответить
Литература
Напишите сочинение (на пол страницы), на тему "Мое отношение к смерти Катерины" По произведению А.Н.Островского "Гроза"
Ответить
Русский язык
Что я знаю о сложном предложениях ставить предложения
Ответить
Литература
Особливості розвитку українського бароко
Ответить
Русский язык
Буква о после шипящих на месте пропуска пишется во всех словах ряда 1)изж..га, девч..нка, свеж.. 2)капюш..н, сгущ..нка, ш..л 3)холщ..вый, тре...
Ответить