Пользуясь определением степени, представьте в виде произведения степень: 1) 11'6 2) 0,1'4 3) (-1/6)'2 4) (5с)'3 5) (-3,6)'7 6) (a+b)'5.
Алгебра
Пользуясь определением степени, представьте в виде произведения степень: 1) 11'6 2) 0,1'4 3) (-1/6)'2 4) (5с)'3 5) (-3,6)'7 6) (a+b)'5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11*11*11*11*11*11 2)0,1*0,1*0,1*0,1 3)(-1/6)*(-1/6) 4)5с*5с*5с 5)(-3,6)*(-3,6)*(-3,6)*(-3,6)*(-3,6)*(-3,6)*(-3,6 ) 6)(a+b)*(a+b)*(a+b)*(a+b)*(a+b)
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