В вешневом варенье отношение массы вишни кмассе сахара равно 2:3. Сколько килограм??ов вишни исколько килограммов сахара в 3,5кг. варенья?
Математика
В вешневом варенье отношение массы вишни кмассе сахара равно 2:3. Сколько килограм??ов вишни исколько килограммов сахара в 3,5кг. варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3х=3,5 5х=3,5 х=0,7 ответ: 3*0,7=1,4кг вишни, 3*0,7=2,1 сахара.
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