В вешневом варенье отношение массы вишни кмассе сахара равно 2:3. Сколько килограм??ов вишни исколько килограммов сахара в 3,5кг. варенья?

Математика

В вешневом варенье отношение массы вишни кмассе сахара равно 2:3. Сколько килограм??ов вишни исколько килограммов сахара в 3,5кг. варенья?

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