Если видишь на картине слова с орфограммой

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Если видишь на картине слова с орфограммой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картине столе большом графине хрустале бронзовую предметы натюрморт
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