Помогите решить. 100 баллов.

Гость: Гость:

15 (9^x-6*3^x+4)/(3^x-5)+(6*3^x-51)/(3^x-9)≤3^x+5 3^x=a (a²-6a+4)/(a05)+(6a-51)/(a-9)-(a+5)/[(a-5)(a-9)≤0 (a³-6a²+4a-9a²+54a-36+6a²-51a-30a+255-a³+9a²+25a-225)/[(a-5)(a-9)≤0 (2a-6)/[(a-9)(a-5)≤0 a=3 a=9 a=5 _ + _ + --------------[3]--------------(5)-----------------(9)------------------- a≤3⇒3^x≤3⇒x≤1 5<3^x<9⇒log(3)5<x<2 x∈(-∞;-1] U (log(3)5;2) 13 1-2sin²x=1-sinx sinx-2sin²x=0 sinx(1-2sinx)=0 sinx=0⇒x=πn,n∈z -5π/2≤πn<π -5≤2n<2 -2,5<n<1 n=-2⇒x=-2π x=-1⇒x=-π n=0⇒x=0 sinx=1/2 x=π/6+2πn U x=5π/6+2πn -5π/2≤π/6+2πn<π -15≤1+12n<6 -16≤12n<5 -4/3≤n<5/12 n=-1⇒x=π/6-2π=-11π/6 n=0⇒x=π/6 -5π/2≤5π/6+2πn<π -15≤5+12n<6 -20≤12n<1 -5/3≤n<1/12 n=-1⇒x=5π/6-2π=-7π/6 n=0⇒x=5π/6 18 {(|x|-5)²+(y-4)²=9 окружность радиусом 3 и центром (-5;4) или (5;4) {(x+2)²+y²=a окружность радиусом √√а и центром (-2;0) Чтобы система имела единственное решение,нужно чтобы окружности имели одну точку касания. (Смотреть чертеж во вложении. ) Соединим центр 0(-2;0) с центром О1(-5;4) и точку пересечения обозначим К и с центром О2(5;4) и точку пересечения обозначим М. Опустим перпендикуляры из О1 и О2 на ось ох и обозначим А и В.Получили два прямоугольных треугольника АО1О и ВО2 0 ОА=3,О2А=4,ОВ=7,О1В=4,О2К=О1М=3 Применим теорему Пифагора О2О=√(О2А²+ОА²)=√(9+16)=√25=5 ОК=О2О-О2К=5-3=2 О1О=√(О1В²+ОВ²)=√(49+16)=√65 ОМ=О1О-О1М=√√65-3 Ответ при а=2 или а=√65-3 система имеет единственное решение