Если одно из слагаемых увеличить на 16 то сумма дальше помогите решить
Математика
Если одно из слагаемых увеличить на 16 то сумма дальше помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одно из слагаемых увеличить на 16, то сумма тоже увеличится на 16 Например: 1+2=3 17=(1+16) 17+2=19 19-3=16
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