Если одно из слагаемых увеличить на 16 то сумма дальше помогите решить

Математика
Если одно из слагаемых увеличить на 16 то сумма дальше помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одно из слагаемых увеличить на 16, то сумма тоже увеличится на 16 Например: 1+2=3 17=(1+16) 17+2=19 19-3=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Приведите пример великодушия из жизни очень нужно для сочинения по Литературе
Ответить
Русский язык
Напиши синонимы к данным словасочетаниям слов (одним словом) используя наречия с ??уффиксами о е отвечающие на вопросы как?: Приблизительный ответ-...
Ответить
Русский язык
Помогите обозначить подлежащие и сказуемое я запутался когда я ложился спать, то сложил все свои подарки возле своей кровати на стул
Ответить
Другие предметы
Кто где живет и в какой школе учится ???
Ответить
Русский язык
Помогите плиз прошу спасибо
Ответить